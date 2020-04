Diese Jungs bringen die Fans von Berlin - Tag & Nacht ordentlich um den Verstand: Filip Nikolic (33), Bartosz Andrejczak (23), Jakob Grün (21) und Patrick Fabian (32) verkörpern in der beliebten Vorabend-Serie ganz unterschiedliche Rollen – vom liebevollen Vater bis zum süßen Mädchenschwarm. Alle Hotties bestechen jedoch mit ihren stählernen Muskeln. Promiflash wollte von euch wissen, welcher der vier Schauspieler euer Favorit ist. Das Ergebnis ist ganz eindeutig!

Der Gewinner des Muskel-Battles ist ganz klar Filip, der bei "Berlin - Tag & Nacht" den coolen Mike spielt. Aktuell polarisiert er in seiner Rolle als Vater von Connor, da ihm vorgeworfen wird, Kim (Nathalie Bleicher-Woth, 23) vergewaltigt zu haben – die Zuschauer wissen aber, dass dies von der eifersüchtigen Schülerin erfunden wurde. Sein Draufgänger-Image steht ihm bei seinem Sieg mit 39,1 Prozent eurer Antworten jedoch nicht im Weg. Der Spitzensportler trainiert seine Muskeln regelmäßig und sagt in einem RTL2-Interview, dass er mit dem Leistungssport auch nicht so schnell aufhören will. Die BTN-Fans dürfte es freuen.

Auf den zweiten Platz hat es Bartosz mit 28,1 Prozent geschafft – und das obwohl er noch nicht lange in der TV-Serie dabei ist. Rang 3 geht an Patrick, der 20,3 Prozent der Stimmen für sich gewinnen konnte. Jakob landet ein wenig abgeschlagen auf Platz 4.

Instagram / filip.nf Filip Nikolic, BTN-Schauspieler, März 2020

Instagram/bartosz.a_official, patrickfabianofficial, jakob.gruen Collage: Bartosz Andrejczak, Patrick Fabian, Jakob Grün von "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / filip.nf Bartosz Andrejczak, Martin Wernicke, Filip Nikolic und Jakob Grün



