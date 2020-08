Ingo (29) wagt einen zweiten Anlauf in die Musikbranche! 2013 wurde der Rheinländer durch das Kuppelformat Schwiegertochter gesucht bekannt. Abseits seiner Medienpräsenz führt er ein ganz normales Leben und arbeitet als Fachlagerist. Doch vor drei Jahren versuchte er sich auch erstmals als Sänger und brachte den Rap-Song "Endlich frei" raus. Seitdem wurde es jedoch wieder ruhiger um Ingo – bis jetzt: Der Reality-Star will unter dem Namen Ingonator eine Karriere als Ballermann-Sänger starten!

Wie RTL berichtet, war Ingo bereits im Studio, um sein Feierlied namens "Partyraketen" aufzunehmen. "Das ist für mich ein Gute-Laune-Song. [...] Der ist ein Ohrwurm und so schnell wird den Partysong da niemand vergessen", erklärte der 29-Jährige. Mit dessen Veröffentlichung wolle er sich wegen der aktuellen Gesundheitslage jedoch noch etwas Zeit lassen. Denn wegen der strikten Abstands- und Hygieneregeln ist Partymachen in diesem Jahr kaum möglich. "Wir bereiten jetzt im Endeffekt alles vor, damit wir dann ab nächstem Jahr richtig durchstarten können", schilderte die TV-Bekanntheit.

Ingos Verlobte Annika ist von seinen musikalischen Fähigkeiten schwer begeistert: "Der Ingo, der kann das. Der ist einfach wow. Also ich bin auch echt überrascht, was man da alles rausholen kann aus ihm, also das sind jetzt Seiten, die habe ich in den zwei Jahren noch gar nicht an ihm entdeckt", schwärmte sie.

Anzeige

Instagram / ingo_schwiegertochter_gesucht Ingo im März 2020

Anzeige

Instagram / ingo_der_ingonator Ingo, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / ingo_schwiegertochter_gesucht Ingo und Annika im Juli 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de