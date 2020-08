Tiffany Haddish (40) schwebt im absoluten Liebesglück! Erst vor rund einem Monat sorgte die Schauspielerin für reichlich Aufsehen im Netz: In einem Livestream schnitt sie sich vor laufenden Kameras die Haare ab und trägt seitdem stolz eine Glatze. Jetzt überraschte die Komikerin ihre Fans erneut – diesmal allerdings mit besonders erfreulichen Nachrichten: Tiffany plauderte aus, dass sie und Rapper Common (48) ein Paar seien!

Bereits seit einigen Wochen spekulieren die Anhänger der Kalifornierin über eine Beziehung zu dem Musiker – immerhin wurden die beiden bereits gemeinsam bei einer Demo gesichtet. In der aktuellen Folge des Podcasts Steve-O's Wild Ride sorgte Tiffany nun für Klarheit: "Ich bin in einer Beziehung!" Die Nachfrage des Moderators, ob Common ihr Partner sei, bejahte die 40-Jährige. Und anscheinend kann sich die "The Kitchen"-Darstellerin ihr Liebesleben momentan kaum besser vorstellen: "Das ist zweifellos die beste Beziehung, die ich je hatte", schwärmte sie.

Lonnie Rashid Lynn, wie Common mit bürgerlichem Namen heißt, soll auch von Tiffanys Vorhaben, sich eine Glatze zu verpassen, gewusst haben. "Er sagte, es sei wunderschön", verriet die TV-Bekanntheit. Aufgrund der gleichen Frisur bezeichnete Tiffany ihren Liebsten sogar als ihren Zwilling.

Getty Images Tiffany Haddish, TV-Bekanntheit

Getty Images Common, Musiker

Getty Images Tiffany Haddish, Schauspielerin



