Endlich offiziell: Jennifer Hudson und Common sind ein Paar!

Darauf haben Fans gewartet. Seit 2022 brodelt die Gerüchteküche um Jennifer Hudson (42) und ihren ständigen Begleiter Common (51): Weil die Schauspielerin und der Rapper regelmäßig bei gemeinsamen Unternehmungen gesehen werden, vermuten Fans, sie seien in einer ernsthaften Beziehung. Dass sie einen Partner hat, bestätigte die "Respect"-Darstellerin im November auch – allerdings sollte der Verehrer namenlos bleiben. Bis jetzt: Jennifer und Common machen ihre Liebe publik!

Ihr Liebesgeständnis machen die beiden auf eine sehr charmante Art. In der aktuellen Folge der "The Jennifer Hudson Show" ist der "Can I Borrow a Dollar?"-Interpret zu Gast und wird ironischerweise von seiner heimlichen Partnerin nach seinem Beziehungsstatus gefragt. Common gibt zu: "Ich bin in einer Beziehung mit einem der schönsten Menschen, den je ich in meinem Leben getroffen habe. Sie ist klug, sie liebt Gott, sie hat etwas wirklich Bodenständiges an sich. Sie ist talentiert." Er erwähnt auch, dass sie eine EGOT-Gewinnerin sei und ihre eigene Talkshow habe – Jennifer schmunzelt verlegen. "Ich bin mit diesem Bruder zusammen und ich bin sehr glücklich", verrät sie letztendlich.

Zuletzt wurden die beiden bei einem NBA-Spiel der LA Lakers gegen die Dallas Mavericks gesichtet. Auf Bildern, die Just Jared vorliegen, sieht man, dass die Turteltauben sich bei der Ankunft an den Händen gehalten haben und miteinander lachten. Zu diesem Zeitpunkt hielten sie die Beziehung noch privat.

Anzeige

Getty Images Common bei der Oscarverleihung 2018

Anzeige

Getty Images Jennifer Hudson im November 2022

Anzeige

Getty Images Jennifer Hudson, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de