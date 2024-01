Common und Jennifer Hudson genießen Date händchenhaltend!

Nachdem das vorherige Date in die musikalische Richtung gegangen war, wird es dieses Mal sportlich. Jennifer Hudson (42) und Common (51) wird bereits seit über einem Jahr eine Liaison nachgesagt – eine Beziehung haben die beiden jedoch noch nicht öffentlich gemacht. Grund für die Spekulation ist, dass die "Respect"-Darstellerin und der Rapper ständig bei gemeinsamen Unternehmungen gesehen werden. Auch vor wenigen Tagen vertreiben sich die beiden bei einem NBA-Spiel die Zeit – und zwar händchenhaltend!

Während die Spieler der LA Lakers und der Dallas Mavericks auf der Fläche schwitzen, machen es sich die "The Jennifer Hudson Show"-Bekanntheit und der Oscarpreisträger auf der Tribüne bequem. Auf Bildern, die Just Jared vorliegen, sieht man, dass die Turteltauben sich bei der Ankunft an den Händen halten und miteinander lachen. In der Arena sitzen sie gut gelaunt nebeneinander und eifern dem Spielverlauf hinterher.

Im vergangenen November äußerte sich Jennifer erstmals zu ihrem Beziehungsstatus. Bei einem Auftritt in der Sendung "CBS Mornings" verriet die Sex and the City-Bekanntheit, dass sie in einer "sehr schönen Beziehung mit jemanden ist, der namenlos bleiben soll". Die Romanze sei durchaus ernst, gab die EGOT-Gewinnerin zu verstehen.

Getty Images Common, Rapper

Instagram / iamjhud Jennifer Hudson, Sängerin

Getty Images Jennifer Hudson im November 2022

