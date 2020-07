Was für eine krasse Veränderung! Tiffany Haddish (40) wurde als US-amerikanische Schauspielerin, Komikerin und Synchronsprecherin bekannt. Auf ihren Social-Media-Kanälen versorgt sie ihre Fans zudem regelmäßig mit Updates aus ihrem Leben. Dabei greift sie nicht nur politisch aktuelle Themen auf, sondern befasst sich auch mit allem, was sie sonst so interessiert. Kürzlich schockte sie ihre Community dann mit einem Video, in dem sie sich kurzerhand selbst die Haare schnitt!

Vor wenigen Tagen postete die 40-Jährige auf Instagram den Clip, in dem sie sich von ihren Dreadlocks verabschiedete. Strähne für Strähne fiel zu Boden, bis sie sich schließlich mit ganz kurzen Haaren präsentierte. Dazu wiederholte sie immer wieder, dass sie nicht verrückt geworden sei. Doch damit nicht genug – in einem anderen Video zeigte sie dann, dass eine Freundin zusätzlich zum Rasier-Apparat griff, um Tiffanys einstig lange Mähne gänzlich zu kürzen. Schließlich meinte sie glücklich: "Das war lange überfällig!"

Von ihrer Community bekam die "Night School"-Darstellerin viel positives Feedback für ihre neue Frisur. "Es sind nur Haare und sie werden nachwachsen. Du siehst noch immer wunderschön aus! Ich liebe deinen Spirit", kommentierte beispielsweise ein Follower den Beitrag.

Getty Images Tiffany Haddish, Juni 2020

Getty Images Tiffany Haddish beim Byron Allen’s Feeding America Comedy Festival im Mai 2020

Getty Images Tiffany Haddish bei den Naacp Image Awards im Februar 2020



