Wie sollte die Traumfrau von Thaddäus Meilinger (38) eigentlich aussehen? In seiner Rolle als Felix in der Daily GZSZ bringt der Schauspieler die weiblichen Zuschauer regelmäßig ins Schwärmen. Und auch seine Figur aus dem Kolle-Kiez scheint einer Dame gehörig den Kopf zu verdrehen: Geschäftspartnerin Nazan (gespielt von Vildan Cirpan) ist dabei, sich in den Hottie zu verlieben. Doch würde die dunkelhaarige Schönheit mit den roten Lippen auch privat in das Beuteschema von Thaddäus passen?

In der aktuellen Folge des GZSZ-Podcasts verriet Thaddäus, dass er bei Frauen besonders großen Wert auf Natürlichkeit lege. Zu viel Make-up lässt den 38-Jährigen nur eines vermuten: "Okay, jetzt zeigst du mir, was du alles in deinem Schminkkasten hast", scherzte er. Aus diesem Grund dürfte frau bei dem gebürtigen Gießener mit dem Motto "Weniger ist mehr" punkten: "Ich möchte keine Frau vor mir haben, die geschminkt ist im Sinne von Theater."

Und die Frau seiner Träume scheint Thaddäus auch schon gefunden zu haben: in Person von Schauspielerin Fritzi Malve Voss. Im November des vergangenen Jahres wurde das Liebesglück der beiden von der Geburt eines Sohnes gekrönt.

TVNOW / Bernd Jaworek Vildan Cirpan im Februar 2020

Instagram / thaddaeusmeilinger Thaddäus Meilinger, TV-Bekanntheit

Instagram / thaddaeusmeilinger Thaddäus Meilinger mit seinem Sohn, September 2017



