Jetzt steht fest, warum Ruben Bousquet so früh aus dem Leben scheiden musste. Der Londoner machte sich mit seinen gerade mal 14 Jahren einen großen Namen als Eishockeyspieler – und zählte in seiner Altersklasse bereits zu den Großen. Doch seine aufstrebende Karriere konnte der Sportler nicht zu Ende bringen: Er starb am 18. April 2019. Jetzt steht fest, warum: Er ist an den Folgen seines Popcornverzehrs erstickt!

Wie The Sun berichtet, war der Teenager an seinem Todestag mit seinen Eltern im Kino, um sich einen Film anzuschauen. Doch nachdem er süßes Popcorn gegessen hatte, begann er, sich ziemlich unwohl zu fühlen. Als Ruben dann nach Hause kam, habe er sich "an seiner Kehle gezogen" und sein Brustkorb begann heftig anzuschwellen – eine allergische Reaktion. Denn der London-Knightz-Spieler war gegen Kuhmilch, rohes Ei und Soja allergisch und hatte an diesem Tag seine Medikamente nicht genommen. Als ihm seine Mutter wegen seiner Atemnot das zweite Mal Medizin verabreichte, wurde er bewusstlos und infolgedessen ins Krankenhaus eingeliefert, wo er später starb.

Laut dem zuständigen Gericht, dem Southwark Coroner's Court, gebe es in dem Fall aber noch einige Ungereimtheiten. Denn Ruben habe das Kino häufiger besucht und dort auch stets dieselbe Art von Puffmais verzehrt. Der Prozess um die Todesursache des jungen Eishockey-Stars dauert demnach noch an.

Twitter / Judith Bousquet Ruben Bousquet, Eishockey-Spieler

Twitter / Judith Bousquet Ruben Bousquet mit seinen Geschwistern

Twitter / Judith Bousquet Ruben Bousquet

