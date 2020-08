Am kommenden Freitag wird es ernst für die Kandidaten von Promi Big Brother, denn dann startet die diesjährige Staffel im TV. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, wer dieses Mal die Ehre hat, in den berühmt-berüchtigten Container zu ziehen. Unter anderem sind Love Island-Hottie Mischa Mayer und Beauty & The Nerd-Zicke Emmy Russ mit von der Partie. Und obwohl die erste Folge erst am Freitag ausgestrahlt wird, hat der Cast schon jetzt seine idyllische Behausung bezogen.

Wie Sat.1 jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gab, sind die Teilnehmer bereits in der Unterkunft, die für die nächste Wochen ihr Zuhause sein soll, angekommen. Schon vorab war klar, dass die diesjährige Staffel unter dem Motto "Märchen" stehen wird. Das wurde natürlich auch bei der Gestaltung des Containers berücksichtigt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder zwei Bereiche: einen luxuriösen und einen – nun ja – rustikaleren.

Das Märchenschloss samt Lustgarten besticht durch kuschelige Betten, ein riesiges Badezimmer inklusive Wanne, einen schicken Whirlpool, eine einladende Küche und jede Menge Sitzgelegenheiten. Der Märchenwald hingegen ist nichts für schwache Nerven. Genächtigt wird auf harten Holzbetten, die Dusche ist im Freien an einem Felsen gelegen und die Toilette ist ein Holzhäuschen, das kaum Privatsphäre bietet. Wie gefällt euch der PBB-Container 2020? Stimmt ab!

© SAT.1/Willi Weber Der Märchenwald von "Promi Big Brother" 2020

© SAT.1/Willi Weber Das "Promi Big Brother"-Märchenschloss 2020

Sat.1/Marc Rehbeck Emmy Russ für "Promi Big Brother" 2020

