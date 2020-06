So bald beginnt die achte Staffel von Promi Big Brother! Seit wenigen Tagen ist bekannt, dass sich die Fans des Trash-Formats in diesem Jahr auf besonders viel Container-Action freuen dürfen. Anstatt die üblichen zwei Wochen, läuft das Format in diesem Jahr ganze drei Wochen lang – und die Zuschauer müssen sich gar nicht mehr lange gedulden: Der Starttermin für "Promi Big Brother 2020" steht jetzt fest!

Wie das Portal Quotenmeter berichtet, starten die neuen Folgen bereits am 7. August. Das große Finale findet demnach am 28. August statt. Außerdem wird die Kult-Show noch häufiger in der Primetime zu sehen sein. Neben den täglichen Liveshows ab 22:15 Uhr, soll die Promi-WG in diesem Jahr montags und freitags schon um 20:15 Uhr beginnen.

Welche Promis in diesem Jahr in den TV-Knast ziehen werden, ist bisher noch nicht bekannt. Auch, ob es durch die längere Laufzeit zu der einen oder anderen Regeländerung kommen wird, behalten die Verantwortlichen bislang noch für sich. Freut ihr euch auf "Promi Big Brother"? Stimmt ab!

Anzeige

SAT.1/Marcus Höhn "Promi Big Brother"-Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen

Anzeige

© SAT.1/Mark Rehbeck Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2019

Anzeige

© SAT.1/Willi Weber Janine Pink nach ihrem "Promi Big Brother"-Sieg



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de