Eine dunkle Zeit für Musikgenie Frank Ocean (32) und seine Familie! Der "Super Rich Kids"-Interpret muss aktuell einen entsetzlichen Schicksalsschlag verarbeiten – sein jüngerer Bruder Ryan Breaux ist im Alter von nur 18 Jahren bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Bislang äußerte sich Frank noch nicht selbst zu dem tragischen Vorfall. Jetzt drückte allerdings ein anderes Familienmitglied seine Trauer in einem Foto aus – die Mutter höchstpersönlich.

Katonya Breaux, die Mutter von Frank und Ryan, hat verständlicherweise sehr mit dem plötzlichen Verlust zu kämpfen, wie People berichtet. Auf Instagram veröffentlichte die Trauernde einen Schnappschuss von sich und ihrem verstorbenen Sohn. Einen Bildkommentar ließ sie aus – ganz offensichtlich macht sie der Schmerz sprachlos. Das Unglück ereignete sich um 1:30 Uhr morgens am vergangenen Sonntag. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei in Ventura County sei das Fahrzeug in der südkalifornischen Region gegen einen Baum geprallt und direkt in Flammen aufgegangen.

Ryan selbst ist den Wagen allerdings gar nicht gefahren – sondern sein guter Freund, der angehende Profisportler Ezekial Bishop. Er war nur zwei Jahre älter als 18-Jährige. Die beiden jungen Männer wurden noch am Unfallort für tot erklärt.

Anzeige

Instagram / realkatonyabreaux Ryan Breaux mit seinem Bruder Frank Ocean

Anzeige

Getty Images Musiker Frank Ocean

Anzeige

Instagram / blonded Katonya Breaux, Mutter von Frank Ocean

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de