Zeit für Coachella: Das erwartet euch dieses Wochenende!

Dieses Wochenende ist es wieder so weit! Promis, Influencer und Musikfans aus aller Welt werfen sich in ihre stylishsten Outfits und fahren in die kalifornische Wüste, um dem berüchtigten Coachella-Festival beizuwohnen. Letztes Jahr standen unter anderem Stars wie Harry Styles (29) und Justin Bieber (29) auf der Bühne. Doch auch 2023 fährt das Musikfestival wieder ein beeindruckendes Programm auf: Das sind die Headliner des diesjährigen Coachella-Festivals!

Auf Instagram verkündeten die Veranstalter nun den Zeitplan für das erste Wochenende, das in deutscher Ortszeit um 01:00 Uhr nachts am 15. April beginnt. Auf Youtube werden alle sechs Bühnen im Livestream übertragen. Die Headliner des dreitägigen Programms sind Bad Bunny (29), Blackpink und Frank Ocean (35). Damit markiert dieses Jahr gleich zwei Meilensteine in der Geschichte der Veranstaltung: Erstmals wird das Festival von einer K-Pop-Gruppe und einem lateinamerikanischen Künstler angeführt. Auch das restliche Line-up beinhaltet namhafte Musiker wie Blondie, Becky G (26), Rosalía (30) und Björk.

Bad Bunny ist bereits in der kalifornischen Stadt Indio angekommen und verkündete seinen Fans auf Social Media: "Ich habe euch viel zu sagen, aber ich sage es euch besser morgen bei Coachella …" Dazu teilte er ein Video aus dem Auto und mehrere Fotos, wie er mit einer Sonnenbrille im Hotelzimmer posiert, den Mittelfinger und schließlich ein Peace-Zeichen zeigt. Ein Follower vermutet, dass er mit den Pics seine Liebschaft Kendall Jenner (27) beeindrucken will und schreibt: "Die Kendall lässt den Mann posieren." Obwohl das Model dem Rapper diesen Monat Reitunterricht gab, ritten die Turteltauben offenbar nicht gemeinsam in die Wüste.

