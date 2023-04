Fans sauer: Frank Ocean zu spät und gekürzt beim Coachella!

Was war mit Frank Ocean (35) los? Der Sänger hat in den vergangenen Jahren eine schwere Zeit durchgemacht. Sein jüngerer Bruder war 2020 mit nur 18 Jahren bei einem Autounfall gestorben. Seine neue Musik verschob er daraufhin, um sich von dem Schicksalsschlag zu erholen. Doch am Wochenende kam endlich der Moment, auf den seine Fans seit Jahren warten: Beim diesjährigen Coachella-Festival stand er zum ersten Mal seit 2017 wieder auf der Bühne. Doch es gab wohl Komplikationen: Fans sind enttäuscht von Franks gekürztem Auftritt!

Im Netz wird berichtet, dass er mit über einer Stunde Verspätung auf der Bühne erschienen sei – der Grund ist unbekannt. Doch damit nicht genug! "Leute, mir wurde gesagt, dass Sperrstunde ist, also ist das das Ende der Show. Vielen Dank", brach er seinen Auftritt abrupt ab. "Das Set hat spät begonnen, wurde nicht live gestreamt und jetzt wird es frühzeitig beendet… Frank Ocean, du wirst diesen Tag bereuen", fasst ein frustrierter Twitter-User die Lage zusammen. Denn auch seine Bewunderer, die das Konzert von zu Hause aus verfolgen wollten, wurden bitter enttäuscht. Im Gegensatz zum übrigen Line-up wurde der Auftritt nicht im Livestream übertragen und das, obwohl Frank sogar der Headliner des dritten Tages war.

Auch zahlreiche Promis hatten sich darauf gefreut, den Sänger zu sehen und verleihen ihrer Unzufriedenheit Ausdruck in den sozialen Medien. Samantha Abdul (33) berichtet ihren Followern: "Ich liebe ihn immer noch, aber denke nicht, dass das nach dem, was er durchgemacht hat, die richtige Idee war, so einen Auftritt zuzusagen." Die Influencerin habe das Gefühl, dass er überhaupt nicht vorbereitet gewesen sei und sich auf der Bühne äußerst unwohl gefühlt habe.

Getty Images Frank Ocean bei der Met Gala 2021

Getty Images Frank Ocean, Sänger

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, TV-Bekanntheit

