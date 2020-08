Frank Ocean (32) trauert um seinen kleinen Bruder. Der Sänger ist seit einigen Jahren nicht mehr aus der Musikszene wegzudenken und räumte mit seinen Songs in der Vergangenheit unter anderem schon einen Brit Award und mehrere Grammys ab. Während der "Super Richs Kids"-Interpret bezüglich seiner Karriere allen Grund zur Freude hat, muss er privat eine schwere Zeit durchmachen: Sein Bruder ist jetzt im Alter von nur 18 Jahren gestorben.

Wie ABC News berichtet, sind am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr zwei Personen in Thousand Oaks bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. "Erste Untersuchungen haben ergeben, dass das Fahrzeug auf dem Westlake Boulevard in Richtung Süden fuhr, als das Auto von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte", heißt es in einer Mitteilung. Der Wagen soll sich dabei in zwei Hälften geteilt und sofort in Flammen aufgegangen sein. Bislang habe die Polizei noch nicht bekannt gegeben, um wen es sich bei den Opfern handelt. Es wurde jedoch berichtet, dass einer der beiden Franks Bruder Ryan Breaux sei.

Die traurige Nachricht bestätigte Frank nun jedoch selbst mit einem Instagram-Post: Vor wenigen Stunden teilte er kommentarlos mehrere Throwback-Bilder von sich und Ryan. Auf diese reagieren zahlreiche Fans mit Beileidsbekundungen: "Möge seine Seele in Frieden ruhen!", schrieb ein Follower.

Instagram / itsfrankocean Die Brüder Ryan Breaux und Frank Ocean

Instagram / itsfrankocean Frank Ocean mit seinem jüngeren Bruder Ryan Breaux

Getty Images Sänger Frank Ocean im April 2013 in New York



