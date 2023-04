Coachella-Fail: Frank Ocean hatte vor Auftritt einen Unfall

Konnte Frank Ocean (35) aufgrund seiner Verletzung nicht so abliefern wie geplant? Am vergangenen Wochenende war es endlich so weit: Der "Lost"-Interpret hatte beim diesjährigen Coachella-Festival performt. Viele Festivalbesucher zeigten sich daraufhin aber total enttäuscht – immerhin erschien der Musiker über eine Stunde zu spät auf der Bühne und verkürzte seinen Auftritt dazu noch. War ein Unfall der Grund für Franks abrupten Show-Abbruch?

Wie mehrere Quellen nun gegenüber TMZ berichteten, soll sich Frank vor seinem Auftritt eine schwere Verletzung an seinem Knöchel zugezogen haben, nachdem er auf dem Festivalgelände mit einem Fahrrad gestürzt war. "Das war auch der Grund, warum die Ärzte Franks Programm verändert haben", verrät ein Insider und fügt hinzu, dass das Bühnenbild und der Auftritt des 35-Jährigen deshalb spontan umgeworfen werden mussten.

Auf der Bühne ließ sich der Musiker davon allerdings nichts anmerken. Vielmehr beendete er seine Show ganz unerwartet mit den Worten: "Leute, mir wurde gesagt, dass Sperrstunde ist, also ist das das Ende der Show. Vielen Dank." Auch die Show-Übertragung im Rahmen eines Livestreams wurde spontan abgesagt.

Frank Ocean, Sänger

Frank Ocean im Mai 2019

Musiker Frank Ocean

