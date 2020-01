Sie werden die Headliner des diesjährigen Coachella-Festivals in der Wüste Kaliforniens sein! Bereits seit Wochen wird im Netz über mögliche Künstler der begehrten Musikveranstaltung gemunkelt. In den letzten Jahren begeisterten hochkarätige Acts wie Beyoncé (38), Ariana Grande (26) und Kanye West (42) die zahlreichen Zuschauer. Jetzt dürfen sich die Fans über eine offizielle Bestätigung der Betreiber freuen: Diese Musiker rocken am 10. April die Bühne!

Während einige Anhänger bereits um einen Auftritt des Rappers Travis Scott (28) spekuliert hatten, steht der Gig des Vaters von Stormi Webster (1) nun endgültig fest. Am vergangenen Donnerstagabend teilten die Veranstalter via Twitter ein Plakat der auftretenden Interpreten: Darunter auch "Video Games"-Sängerin Lana Del Rey (34), "Chanel"-Stimmwunder Frank Ocean (32) und Star-DJ Calvin Harris (35).

Die beiden aufeinanderfolgenden Wochenenden im Frühjahr dieses Jahres haben es definitiv in sich – die Karten für die ersten drei Festivaltage sind bereits restlos ausverkauft! Im letzten Jahr trällerten übrigens Musiker wie Billie Eilish (18), Childish Gambino und "Better"-Künstler Khalid (21) in die Mikrofone.

Getty Images Lana Del Rey im Januar 2016

Getty Images Calvin Harris im Mai 2015

Getty Images Billie Eilish im November 2019

