Große Trauer in Hollywood! Lorenzo Soria wurde in Argentinien geboren, wuchs allerdings in Italien auf und wanderte schließlich 1982 nach Los Angeles – in die Stadt der Träume – aus, um dort seine Karriere voranzutreiben. Nur fünf Jahre später wurde der Produzent sogar in die Hollywood Foreign Press Association (HFPA) aufgenommen – die Organisation, die für die Golden Globes verantwortlich ist. Stolze dreimal war der Journalist sogar ihr Präsident. Jetzt wurden allerdings erschütternde Nachrichten publik: Lorenzo ist im Alter von 68 Jahren verstorben!

Wie ein Familienmitglied The Wrap erzählt hat, soll er friedlich in seinem Zuhause in Los Angeles gestorben sein. Von seinen Angehörigen gibt es bislang noch kein weiteres Statement. Dafür hat die HFPA bereits eine Stellungnahme veröffentlicht. "Lorenzo war ein geliebtes Mitglied der Unterhaltungsindustrie und der Hollywood-Gemeinde und wird schmerzlich vermisst werden", heißt es in der Beileidsbekundung.

Insgesamt 25 Jahre war er ein Mitglied der prestigeträchtigen Institution, die nach den Oscars den wichtigsten Filmpreis verleiht. Nach seiner dritten Wiederwahl zum Präsidenten erzählte der "L'Espresso"-Redakteur: Es sei ein Privileg, der HFPA erneut dienen zu dürfen. "Ich freue mich darauf, die nächste Generation von Geschichtenerzählern anzuleiten", betonte der Wahlamerikaner.

Lorenzo Soria bei den Golden Globes in Beverly Hills im Januar 2020

Lorenzo Soria bei einem Event in West Hollywood im November 2016

Lorenzo Soria bei einem Event in Beverly Hills im Dezember 2019

