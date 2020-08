2008 gelang den beiden Schauspielern Robert Pattinson (34) und Kristen Stewart (30) mit dem Auftakt zur Twilight-Filmreihe der ganz große Durchbruch. Nach der Premiere des letzten Filmes "Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht, Teil 2" wurde es allerdings ruhig um die Vampire – bis jetzt: Erst vor wenigen Tagen wurden die Fans der gefeierten Liebesgeschichte mit neuem Material beliefert. Die Erfolgsautorin Stephenie Meyer (46) veröffentlichte am 4. August den Roman "Midnight Sun". Könnte also schon bald ein weiterer "Twilight"-Film folgen? Und besteht die Möglichkeit, dass Robert und Kristen noch einmal in ihre alten Rollen schlüpfen?

Catherine Hardwicke (64), die Regisseurin des ersten Films, äußerte sich jetzt gegenüber Entertainment Tonight zu einem möglichen neuen Projekt: "Es würde Spaß machen. Es wäre faszinierend." Allerdings sei sie der Meinung, dass "Midnight Sun" ein ganz anderer Film sein würde – denn: Während die "Twilight"-Saga aus Sicht der schüchternen Bella erzählt wurde, verfolgt der neue Roman dieselbe Geschichte aus Edwards Perspektive. Außerdem glaube sie nicht an eine Rückkehr der Stars, denn diese hätten sich seither weiterentwickelt. "Rob ist jetzt Batman, und Kristen spielt in einer Million schöner Produktionen mit", stellte Catherine klar und fragte sich: "Wer weiß, was passieren würde."

Auch wenn bis jetzt kein neuer "Twilight"-Film in Planung ist, erinnere sich Catherine gerne an die Zeit nach dem ersten Streifen zurück. "Das war absolut verrückt", erklärte sie und fuhr fort: "Die Menschen behandelten Rob und Kristen wie Rockstars. Alle waren kurz davor, in Ohnmacht zu fallen. Es war so aufregend."

Getty Images Catherine Hardwicke in Los Angeles im Januar 2020

United Archives GmbH / Actionpress Robert Pattinson und Kristen Stewart in "Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht"

Getty Images Robert Pattinson und Kristen Stewart bei der Premiere von "Twilight: Breaking Dawn", 2011

