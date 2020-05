Für alle Twilight-Fans gibt es jetzt den lang ersehnten Nachschub! Stolze 15 Jahre ist es her, dass das erste Buch "Bis(s) zum Morgengrauen" der Romanreihe von Stephenie Meyer (46) veröffentlicht wurde. 2008 kam dann die Verfilmung der Saga in die Kinos. Robert Pattinson (33) und Kristen Stewart (30) verzauberten mit ihren Darbietungen von Vampir Edward Cullen und Bella Swan die Zuschauer. Jetzt gibt es allen Grund zur Freude: Ein neues "Twilight"-Buch soll schon in diesem Jahr erscheinen.

Am Montagmorgen bestätigte die Autorin selbst bei Good Morning America die Veröffentlichung der Fortsetzung. Nachdem die Liebesgeschichte des Vampirs und des menschlichen Mädchens aus Sicht der schüchternen Bella erzählt wurde, dreht Stephanie nun den Spieß um: In "Midnight Sun" wird das aufregende Beziehungs-Abenteuer von Edwards Seite erzählt. Es soll außerdem Einblicke in sein Leben bieten, bevor er auf seine Liebste trifft. Das Buch wird am vierten August in diesem Jahr erscheinen.

"Ich hoffe, dieses Buch bereitet meinen Lesern etwas Freude und die Möglichkeit, in eine imaginäre Welt einzutauchen", erklärte die 46-Jährige ihre Entscheidung, es ausgerechnet jetzt auf den Markt zu bringen. Es sei eine verrückte Zeit und sie sei sich nicht sicher gewesen, ob es der richtige Zeitpunkt wäre. Doch die Fans hätten so lange darauf gewartet.

Anzeige

Getty Images Die Autorin Stephenie Meyer im August 2013

Anzeige

Getty Images Robert Pattinson im September 2019

Anzeige

Getty Images Die Schauspielerin Kristen Stewart im Januar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de