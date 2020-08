Sie ist wieder zurück im Kolle-Kiez! Vor sieben Jahren war Senta-Sofia Delliponti (30) bei GZSZ ausgestiegen. Ihre Rolle Tanja Seefeld war damals nach Australien ausgewandert. Ab Dienstag wird Senta alias Tanja nun wieder in dem Daily-Format zu sehen sein, um ihrer Mutter Maren (Eva Mona Rodekirchen, 44) und ihrer Schwester Lilly (Iris Mareike Steen, 28) in ihrer Trauer um Alex (Clemens Löhr, 52) beizustehen. Wie war die Rückkehr bei GZSZ für die 30-Jährige?

Für Senta fühle sich das Serien-Comeback gleichzeitig vertraut und trotzdem neu an, sagte sie im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Es war eine aufregende Zeit, wieder für ein paar Wochen bei GZSZ zu sein und die Rolle Tanja Seefeld wieder zum Leben zu erwecken. Es hat wirklich Spaß gemacht", führte sie weiter aus. Um wieder in ihre alte Rolle hineinzufinden, habe sie im Vorfeld viel mit einem Schauspielcoach gearbeitet. "Aufgeregt war ich trotzdem, aber mehr und mehr spürte ich, dass ich meiner Intuition und meinen Impulsen vertrauen kann."

Leider wird Senta nur für eine gewisse Zeit wieder bei GZSZ zu sehen sein, ein längeres Comeback sei nicht geplant, erklärte sie im Interview. Trotzdem könne sie sich vorstellen, wieder öfter als Schauspielerin zu arbeiten. "Ich liebe es, vor der Kamera zu stehen, Geschichten zu erzählen und einfach verschiedene Seiten von mir zu zeigen."

TVNOW – Benjamin Kampehl Senta Sofia Delliponti, GZSZ-Darstellerin

TVNOW – Rolf Baumgartner Senta-Sofia Delliponti als Tanja Seefeld zurück bei GZSZ

TVNOW – Benjamin Kampehl Schauspielerin Senta Sofia Delliponti

