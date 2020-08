Es scheint zurück an die Arbeit zu gehen für Ellen DeGeneres (62)! Zuerst musste die Produktion der "The Ellen DeGeneres Show" eine Zwangspause aufgrund der aktuellen Gesundheitslage einlegen. Vor einer Woche kamen allerdings neue Gründe hinzu: schwerwiegende Vorwürfe gegen die beliebte Moderatorin, die Produzenten der Sendung und die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter. Trotz der aktuellen Kritik und einer internen Untersuchung sollen die Dreharbeiten für das TV-Format diese Woche fortgesetzt werden.

Das hat ein Insider nun Us Weekly verraten. Laut der Quelle soll am 03. August eine Videokonferenz stattgefunden haben, in der die Produzenten die diversen Anschuldigungen mit den Mitarbeitern besprochen hätten. "Sie haben gesagt, dass viele [der Behauptungen] wahr sind und viele davon nicht. Sie sagten, dass sie sich um alles kümmern werden", erzählt der anonyme Tippgeber. Denn eine Sendung, die so viel Spaß bringe, sollte auch ein glücklicher Arbeitsort sein, sollen die Showmacher weiter ausgeführt haben. "Es war eine aufmunternde Rede, nach der sich einige Mitarbeiter besser gefühlt haben", berichtet der Insider.

Das virtuelle Team-Meeting soll auch dazu gedient haben, jedem Mitarbeiter zu versichern, dass sie immer noch einen Job hätten. Außerdem haben die Produzenten die Angestellten wissen lassen, dass "Ellen nicht aufgibt und die Show definitiv weitergehen wird". Eine andere Quelle hat preisgegeben, dass sich die Gastgeberin bereits freue, bald wieder weiter zu filmen.

Getty Images Ellen DeGeneres in Sydney im März 2013

Getty Images Ellen DeGeneres in der "The Ellen Degeneres Show" in NYC im September 2015

Getty Images Ellen DeGeneres bei den Emmys in Hollywood im Juni 2008

