Na, da ist sich aber jemand sicher! Die Vorfreude im Hause Wolf wächst und wächst – denn wirklich jeden Tag könnten Maren (28) und Tobias Wolf Eltern werden. Während die werdende Mama davon ausging, dass sich ihr Sohnemann schon an diesem Wochenende auf den Weg machen könnte, glaubt ihr Mann, dass es am kommenden Freitag so weit sein wird. Tobi denkt das allerdings nicht, weil am 14. August der errechnete Geburtstermin ist – nein, er hat eine verrücktere Theorie auf Lager.

"So, ich muss jetzt mal eine Prognose abgeben", beginnt der YouTuber seine Instagram-Story. So viel sei schon mal verraten: Der Bald-Papa glaubt nicht, dass sein Sohnemann früher als geplant auf die Welt kommen wird. Und diese Annahme basiert tatsächlich auf dem aktuellen Wetterbericht. Ja, richtig gehört. "Meine Mutter hat gesagt, bei Gewitter kann es sein, dass die Wehen anfangen. Und am Freitag, also am ET, soll es gewittern. Meine Prognose ist, dass meine Mama recht behalten wird", erklärt der Rheinländer seiner Community.

Ob Wettergott Petrus da mitspielt, wird sich zeigen – aber immerhin geht Tobis Plan, im Gegensatz zu Marens, noch auf. Die Schwangere war sich ziemlich sicher, dass ihr Baby schon am Wochenende kommt. Da das Paar vor wenigen Stunden aber noch gemütlich frühstücken war, scheint es so, als ob sich die 27-Jährige womöglich getäuscht hat.

