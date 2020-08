Wird Maren Wolf (28) ihren kleinen Schatz am Wochenende in die Arme schließen können? Die YouTuberin ist hochschwanger mit ihrem ersten Kind. Der errechnete Geburtstermin für ihren Sohn, der auf den Namen Lyan River hören soll, ist der 14. August. Bereits seit Wochen glauben Maren und ihr Mann Tobias Wolf aber, dass ihr Baby sich schon früher auf den Weg machen wird. Jetzt hat die Netz-Beauty eine genaue Vermutung: In wenigen Tagen wird ihr Kind da sein.

In ihrer Instagram-Story erzählt die 28-Jährige ihren Followern, dass sie am Abend zuvor Wehen verspürt habe. Auch bei ihrem vergangenen Frauenarzttermin habe das CTG einige Wehenaktivität gemessen. Deshalb sei Marens Mutterinstinkt angesprungen: "Ich hab das Gefühl, dass ich an diesem Wochenende vielleicht unseren kleinen Mann zur Welt bringe. Wir warten jetzt einfach mal ab." Sie hätte jedenfalls bereits regelmäßige Wehen gehabt, "und die waren auch gut dabei".

Maren sei sich aber auch bewusst, dass ihrem Sohn jeder Tag länger in ihrem Bauch guttue. Das Ehepaar hat trotzdem längst alles für den Kleinen vorbereitet und auch die Kliniktasche steht schon griffbereit. Was glaubt ihr: Kommt Marens Baby schon an diesem Wochenende?

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Netz-Star

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im März 2020

