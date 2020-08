Was läuft denn da zwischen Mischa Mayer und Janine Pink (33)? 2019 lernte die ehemalige Leben.Lieben.Leipzig-Darstellerin Tobias Wegener (27) bei Promi Big Brother kennen und lieben. Die Beziehung der beiden hielt aber nicht lange und die Trennung des Pärchens wurde einige Monate später in einem öffentlichen Rosenkrieg ausgetragen. Seitdem geht die Beauty zwar wieder alleine durchs Leben, hat aber offenbar ihre Fühler nach dem nächsten Reality-TV-Star ausgestreckt: Janine bandelt mit Love Island-Mischa an.

Das verriet das Playmate in einem Interview mit Bild. "Wir kennen uns von Instagram. Wir haben dort unverfänglich geschrieben", meinte sie. Ihre Gespräche sollen tatsächlich harmlos gewesen sein. Es habe sie sogar gewundert, dass Mischa nicht sofort die Initiative ergriffen und sie angemacht hatte. Dennoch hätten die beiden schon ein erstes Treffen ausgemacht – da kam ihnen dann aber die "Promi Big Brother"-Teilnahme des Muskelmannes in die Quere: Denn an dem ursprünglich abgemachten Tag müsse er in den TV-Container einziehen.

Kein Wunder, dass Mischa auch Janines diesjähriger Favorit des Reality-TV-Formats ist. Ihrer Meinung nach sollte er auf dem Siegertreppchen ganz oben stehen, denn er sei einfach ein ganz Lieber. "Er hat ein gutes Herz, daher bin ich #TeamMischa", schwärmte sie im Gespräch.

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Reality-TV-Star

ActionPress Janine Pink bei der GLOW 2017

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, "Promi Big Brother"-Kandidat

