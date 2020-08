Wen sieht Janine Pink (33) auf dem Siegertreppchen ganz oben? Am Freitag war es endlich wieder so weit: Die erste Folge der beliebten Reality-TV-Show Promi Big Brother flimmerte über die Bildschirme. Insgesamt 16 mehr oder weniger bekannte VIPs zogen in den TV-Container und stehen nun drei Wochen lang unter ständiger Beobachtung. Im vergangenen Jahr ging die 33-Jährige selbst als Siegerin aus der Show – jetzt verrät sie, wer in der aktuellen Staffel ihr Favorit ist.

Gegenüber Bild erklärt Janine, welchem Teilnehmer sie die Daumen drückt: Love Island-Hottie Mischa Mayer soll den Sieg bei "Promi Big Brother" mit nach Hause nehmen. Und das hat für das Playmate einen einfachen Grund: "Er hat ein gutes Herz, daher bin ich #TeamMischa", meint die Laienschauspielerin im Interview. Er sei ihrer Meinung nach einfach ein ganz Lieber.

Für andere Kandidaten hat die Ex-Leben.Lieben.Leipzig-Darstellerin dagegen eher wenig freundliche Worte übrig: "Sie ist in jedem Fall ein spezieller Mensch mit vielen Eigenheiten. Da steht nicht jeder drauf, manchmal selbst die eigene Familie nicht, wie ja jeder mitbekommen hat", ätzt sie beispielsweise über die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin Jennifer Frankhauser (27).

Mischa Mayer

Mischa Mayer, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

Jenny Frankhauser, Netz-Star

