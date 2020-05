Ist zwischen Tobias Wegener (27) und Janine Pink (33) wieder alles im Lot? Der Fitness-Fan und die ehemalige Leben.Lieben.Leipzig-Darstellerin waren sich 2019 im Promi Big Brother-Container nähergekommen und kurzerhand ein Paar geworden. Ihre Beziehung hielt allerdings nur wenige Monate und endete in einer Schlammschlacht. Nichtsdestotrotz waren die beiden in den vergangenen Wochen zusammen bei Promis unter Palmen zu sehen. Ob die Ex-Turteltauben nach der Sendung wieder in Kontakt stehen?

Promiflash sprach mit Tobi nach Abschluss der "Promis unter Palmen"-Dreharbeiten über sein Verhältnis zu seiner Verflossenen. Dabei verriet der 27-Jährige, dass er privat zwar nichts mehr mit der Brünetten zu tun habe, aber "Manns genug" wäre, sie zu grüßen oder zu umarmen, sollte er ihr begegnen. "Da ist dann die Bindung und die emotionale Lage auch schon lang vergessen, und dann finde ich, dass man dann einfach wie normale Menschen einfach miteinander umgehen kann", betonte er.

Für den Love Island-Kandidaten aus 2018 sei es völlig normal, eine Ex-Freundin zu grüßen, anstatt hochnäsig an ihr vorbeizulaufen und sie zu ignorieren. Genauso würde er es auch mit Natascha Beil handhaben, mit der er damals kurzzeitig nach der Kuppelshow zusammen gewesen war: "Ich habe die jetzt auf dem World Club Dome gesehen. Ja, 'Hi', das war es", schilderte der Fitness-Enthusiast.

Sat.1 / Promi Big Brother Janine Pink und Tobias Wegener bei "Promi Big Brother" 2019

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink im Januar 2020 auf den Kanaren

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im November 2019



