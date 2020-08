Könnten die Fans von White Lines bald traurige Nachrichten erwarten? Erst im Mai erschien auf Netflix die erste Staffel der Serie, die vom mysteriösen Mord an dem DJ Axel Collins (gespielt von Tom Rhys Harries) handelt. Zunächst hieß es, dass das Format ein voller Erfolg und eine Fortsetzung bereits in Produktion sei. Doch nun scheinen diese Spekulationen hinfällig: Die Serie könnte nach nur einer Staffel abgesetzt werden.

In einem Online-Q&A für das Royal Haymarket Theater erzählte die Anna-Darstellerin Angela Griffin, dass sie nicht an eine Fortsetzung der Mystery-Serie glaubt: "Ich wünschte, es gäbe etwas, aber in der Hotline von White Lines ist es sehr ruhig." Ihr Bauchgefühl sage ihr, dass die Serie an einem guten Ort zurückgelassen worden sei und dort wohl auch bleibe. "Tut mir leid, zu sagen", fügte die 44-Jährige hinzu.

Der Streaminganbieter Netflix hat sich bislang weder zu einer Fortsetzung noch zu einer Absetzung geäußert. Laut Andy Harries, dem Mitbegründer von "White Lines", seien eigentlich drei Staffeln der Reihe vorgesehen gewesen, wie er im Mai gegenüber Deadline verraten hatte.

Getty Images Tom Rhys Harries, Schauspieler

Instagram / theangelagriffin Angela Griffin, Schauspielerin

Netflix / Chris Harris Cast der Netflix-Serie "White Lines"

