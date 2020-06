Gute Nachrichten für alle Fans von White Lines! Seit Mitte Mai ist die zehnteilige spanisch-englische Koproduktion nun schon bei Netflix verfügbar und war sofort ein absoluter Hit. In der Serie geht es um eine Frau, die das Verschwinden ihres Bruders auf Ibiza untersuchen möchte und sich plötzlich selbst in Lebensgefahr befindet. Tom Rhys Harries (27), der in dem Thriller die Figur Axel Collins verkörpert, hat nun bekannt gegeben: Die zweite Staffel befindet sich schon in der Produktionsphase!

Gegenüber LADbible hat der Schauspieler diese Neuigkeiten bestätigt. Er könne schon verraten, dass bereits aktiv nach Drehorten für die neue Staffel gesucht werde, auch wenn sich das aufgrund der aktuellen Lage gerade schwierig gestaltet. Der Waliser ist jedoch felsenfest davon überzeugt, dass Fans selbst bei einer längeren Wartezeit daran Interesse haben, wieder in die Welt der Serie abzutauchen. "Denn sie ist einfach so abgefahren und bunt und irgendwie verrückt. Es ist einfach ein lustiger Ort, an dem man für eine Weile leben kann", erklärt der Nachwuchsstar begeistert.

Weil es in der Sendung einige Zeitsprünge gibt, ist bisher auch noch unklar, ob die neue Staffel die Vorgeschichte der Charaktere näher beleuchten oder die Handlung in der Gegenwart fortsetzen wird. Tom könne sich vorstellen, dass es ein Prequel geben könnte, in der die Zeit vor dem Tod seines Charakters näher beleuchtet wird.

Anzeige

Getty Images Tom Rhys Harries bei den Theatre Awards in London im November 2013

Anzeige

Netflix / Chris Harris Cast der Netflix-Serie "White Lines"

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/tomrhysharries/?hl=en Tom Rhys Harries im Mai 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de