Bei Laura Haddock und Tom Rhys Harries (27) geht es nicht nur im TV spannend zu, auch privat will man bei den beiden einfach am Ball bleiben. In der beliebten Netflix-Serie White Lines spielen sie die Geschwister Zoe Walker und Axel Collins. Axel verschwindet in "White Lines" spurlos, 20 Jahre später wird die Leiche eines Mannes entdeckt – etwa seine? Zoe möchte herausfinden, was sich damals wirklich um ihren Bruder zugetragen hat – Mittelpunkt einer aufregenden Story, die im Privatleben der beiden Schauspieler ganz anders aussieht. Laura und Tom sollen im wahren Leben ein Paar sein!

Eine Quelle verriet gegenüber The Sun on Sunday: "Das Paar hat eine Menge Zeit miteinander in London verbracht und ist total verknallt." Dem Insider zufolge habe Laura Tom bereits ihren Freunden vorgestellt und könne sich eine gemeinsame Zukunft mit ihrem Co-Star durchaus vorstellen.

Laura ist erst seit Kurzem geschieden. Die 34-jährige Mutter von zwei Kindern war bis August 2019 sechs Jahre lang mit Sam Claflin (34) verheiratet. "Laura und ich haben uns dafür entschieden, uns scheiden zu lassen", hatte der Hunger Games-Star damals auf Instagram bekannt gegeben.

Getty Images Laura Haddock bei der US-Premiere von "Transformers: The Last Knight"

Getty Images Schauspielerin Laura Haddock

Getty Images Laura Haddock und Sam Claflin in London



