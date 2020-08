Diese Phase war nicht leicht für Kathy Kelly (57)! Die Sängerin nimmt dieses Jahr an der achten Staffel von Promi Big Brother teil. Bekannt wurde die 57-Jährige als Mitglied der Kelly Family, die vor allem in den 90er-Jahren große Erfolge gefeiert hatte. Trotz ihres Ruhms war die Band wegen des ungewöhnlichen Hippie-Looks regelmäßig Zielscheibe für böse Kommentare. Bei der Erinnerung an den früheren Spott bricht Kathy im TV-Container in Tränen aus!

Wie kommt es zu diesem Gefühlsausbruch? Teleshoppingstar Sascha Heyna will von der Halb-Amerikanerin wissen, wie die Sticheleien für sie gewesen seien. "Ab und zu war es okay als Witz, ich bin abgehärtet, aber trotzdem hat es wehgetan und es tut weh, wenn ein Witz in diese Richtung kommt", sagt sie ehrlich in dem Reality-Format. Sie hätten sich immer anders angezogen, und entweder hätten die Leute es schön gefunden oder sie hätten sie ausgelacht. "Du arbeitest so hart und dann hast du Mega-Erfolg und dann wirst du nur auf die schlimmste Art beschimpft. Immer dieses Runterbuttern auf diese persönliche Art – mir hat das wehgetan", gesteht sie weinend im Sprechzimmer.

Auch Sascha hat bei Promi BB bereits Tränen vergossen. Er sprach in der Auftaktfolge zum ersten Mal über seine Sexualität und outete sich als schwul: "Ganz ehrlich, jetzt ist es raus! Ich bin seit 15 Jahren mit meinem Freund zusammen", sagte er in der Sendung. Und ergänzte: Sein Partner Markus sei der wichtigste Mensch in seinem Leben.

Sat.1 / Willi Weber Kathy Kelly bei ihrem "Promi Big Brother"-Einzug

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Kathy Kelly

© SAT.1/Marc Rehbeck Moderator Sascha Heyna

