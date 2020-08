Bandelt Yeliz Koc (26) mit diesem Promi-Sohn an? Kurz nach ihrer endgültigen Trennung von Johannes Haller (32) im Mai hatte die Ex-Bachelor-Kandidatin bereits jemand neuen gedatet. Allerdings war er offenbar nicht Mr. Right, denn zu ihrem Beziehungsstatus erklärte sie erst kürzlich, dass sie nach wie vor Single sei. Jetzt zeigt sich Yeliz überraschend mit diesem Mann an ihrer Seite: Sie ist mit Jimi Blue Ochsenknecht (28) unterwegs.

Der "Wilde Kerle"-Star teilte in seiner Instagram-Story ein Video. Jimi zeigt darin erst sich selbst auf dem Beifahrersitz eines Cabrios, wie er genüsslich einen Smoothie schlürft. Auf dem Rücksitz direkt hinter ihm sitzt Yeliz mit ihrer Hündin Luna auf dem Schoss und grinst glücklich in die Kamera. Am Steuer des Wagens sitzt keine Geringere als die Mutter des 28-Jährigen, Natascha Ochsenknecht (55). Was genau hinter dem Ausflug steckt, verrät das Trio nicht.

Erst vor einigen Tagen heizte die Beauty die Spekulationen um eine mögliche Beziehung selbst an. Sie stellte sich einer kleinen Fragerunde im Netz, als einer der User wissen wollte, wie es bei ihr in der Liebe laufe. Auf diese Frage antwortete sie lediglich mit einem roten Herz-Emoji.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juli 2020

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht im Oktober 2019

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-Bachelor-Kandidatin

