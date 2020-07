Wie sieht der Beziehungsstatus von Yeliz Koc (26) aus? Anfang Mai hatte die Ex-Der Bachelor-Kandidatin die endgültige Trennung von Johannes Haller (32) bekannt gegeben. Nach ihrer On-Off-Beziehung wird es wohl kein weiteres Comeback geben, denn die beiden schließen eine Versöhnung aus. Außerdem hatte die Beauty kurz nach dem Liebes-Aus schon wieder einen neuen Mann gedatet. Jetzt verriet sie, ob sie wieder in festen Händen ist…

Auf Instagram stellte sich Yeliz in einer kleinen Fragerunde ihren neugierigen Fans. Einige wollten wissen, ob die 26-Jährige Single oder gerade verliebt sei. Darauf antwortet die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin kurz und knapp: Ja, sie sei Single und nein, sie sei nicht verliebt. Sie scheint ihr Dasein ohne Freund zwar zu genießen, doch mit Partner sei natürlich alles doppelt so schön. Dennoch solle man nichts überstürzen. "Wenn man eine Beziehung eingeht, sollten beide schon ernste Absichten haben."

Ein Promi müsse ihr Zukünftiger nicht sein, der Status spiele für sie keine Rolle. Für sie müsse es einfach passen. Ob sie ihre nächste Beziehung öffentlich mache, wisse sie allerdings selbst noch nicht. "Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich das möchte…", meinte sie zweifelnd. Man solle den Liebsten zwar nicht verleugnen, aber am Ende müsse nur das Paar wissen, woran es beim jeweils anderen sei.

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc im April 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juli 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juli 2020

