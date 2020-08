Andrea Berg (54) kann sich über tierischen Nachwuchs auf ihrem Hof freuen! Die Schlagersängerin steht nicht nur gerne im Rampenlicht, sie hat auch eine ganz andere Seite: Zusammen mit ihrem Mann Uli Ferber betreibt sie das Erlebnishotel Sonnenhof in Aspach in Baden-Württemberg. In einem kleinen Streichelzoo beherbergen die Schlagerqueen und ihr Liebster dort einige Tiere – darunter auch Alpakas. Und diese flauschigen Vierbeiner sorgten jetzt für große Freude: Es wurde niedlicher Nachwuchs geboren!

"Unser kleines Wunder", schrieb Andrea zu einem Instagram-Bild von einem hellbraunen Alpakababy, das Anfang August das Licht der Welt erblickte und den Namen Paulchen 2.0 trägt. Ihre Anhänger überraschte die Musikerin außerdem mit einem herzzerreißenden Clip: Darin wagt das Jungtier auf wackeligen Beinen seine ersten Schritte. Neben Andrea stehen ihm bei diesem Versuch auch seine stolzen Alpaka-Eltern Fererro und Leon zur Seite.

Andreas Fans kommen bei diesem rührenden Anblick kaum aus dem Schwärmen heraus: "Das ist sooo zuckersüß!", "Einfach nur herzig!" und "Oh wie süß das Kleine doch ist!" lauten nur drei von zahlreichen Kommentaren unter dem Video.

Andrea Berg, Sängerin

Andrea Berg mit ihren Alpakas, Juli 2020

Andrea Berg und zwei ihrer Alpakas, Mai 2020

