Die Zuschauer scheinen sie zu lieben! Aktuell polarisiert die ehemalige Beauty & The Nerd-Zicke Emmy Russ (21) in dem beliebten TV-Format Promi Big Brother: Neben regelmäßigen Sex-Talks und frechen Sprüchen sorgte die Blondine auch mit ihrer süß-dümmlichen Art für großes Aufsehen. Von der medialen Aufmerksamkeit scheint die 21-Jährige so richtig zu profitieren – denn: Seitdem ist Emmys Community in den sozialen Medien stark angewachsen!

Seit der offiziellen Bekanntgabe ihrer "Promi Big Brother"-Teilnahme am 3. August verzeichnete Emmy einen starken Follower-Anstieg auf Instagram: Laut einer Statistik der Internetplattform Social Blade waren der Reality-TV-Bekanntheit am 2. August rund 52.500 Fans auf dem Social-Media-Netzwerk gefolgt. Nur knapp eine Woche und einige "Promi Big Brother"-Folgen später waren es schon ungefähr 70.000. Das bedeutet einen beeindruckenden Anstieg von fast 20.000 Followern in nur neun Tagen.

Doch wie sieht das bei Emmys TV-Kollegen aus? Auch die Queen of Drags-Bekanntheit Katy Bähm (26) konnte sich über einen Anstieg ihrer Follower freuen: Sie gewann seit dem Start der Realityshow rund 4.000 Fans im Netz dazu. Die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Elene Lucia Ameur (26) konnte auf ihrem Profil zusätzliche 5.000 User willkommen heißen – und auch Jenny Frankhausers (27) Follower-Zahl stieg seit ihrem Einzug in den TV-Container um rund 5.000 an.

Anzeige

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de