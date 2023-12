Emmy vs. Gloria: Wer bleibt bei "Das große Promi-Büßen"?

Die beiden müssen zusammen in das spannende Duell! Anfangs stellten sich zwölf Promis bei Das große Promi-Büßen ihren Missetaten. Doch nach dem heutigen "Duell der Loser" muss wieder jemand die Show verlassen. In dem nächsten Spiel um den Erbleib treffen Emmy Russ (24) und Gloria Glumac aufeinander. Wer von den beiden Damen darf weiter im Camp dabei sein und um den Sieg kämpfen?

Die Aufgabe besteht darin, sich durch einen Stromparkour zu kämpfen und müssen Tennisbälle mitnehmen. Wenn sie den Parkour geschafft haben, müssen sie eine Dosenpyramide zum Umstürzen bringen. Direkt nach dem Startschuss stürmen die beiden Kandidatinnen sofort den Kurs. Während Emmy bei jedem Stromschlag aufheult, läuft Gloria fast schon gelassen durch den Parkour. Am Ende bringt Gloria ihre Dosenpyramide zuerst zum Fallen. Die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin kann sich jedoch nur schwer über den Sieg freuen: "So mag ich eigentlich nicht gewinnen, wenn mein Gegner so kaputt am Boden liegt!"

Die Fans sind glücklich über den Ausstieg von Emmy aus dem Camp. Vor allem wohl, weil die Blondine für viel Drama gesorgt hatte. Ein User kommentiert auf X: "Endlich ist der Terrorzwerg raus!" Ein anderer regt sich über das Verhalten der Blondine auf: "Kaputt am Boden. Die hat sie aber auch mal verdient", schreibt ein weiterer.

