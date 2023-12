Promi-Büßen: Heftiger Streit zwischen Emmy Russ und Jürgen!

Sie zanken sich ordentlich! Emmy Russ (24) und Jürgen Trovato (61) sind aktuell bei Das große Promi-Büßen zu sehen. Eigentlich werden die Realitystars in der Show von Olivia Jones (54) auf ihre Vergehen und Fehler in ihrer TV-Geschichte aufmerksam gemacht und mit einer Buße bestraft – danach versuchen sie sich dann von ihrer besten Seite zu zeigen. Doch nicht allen Promis gelingt das: Emmy und Jürgen geraten heftig aneinander!

Die auferlegte Buße der Latrinensäuberung ekelt die ehemalige Beauty & The Nerd-Teilnehmerin an und Stephan Jerkel (54) übernimmt. Wegen des Regelverstoßes wird nun die gesamte Gruppe bestraft – Ärger macht sich breit. "Ich habe das immer richtig eingeschätzt: Nur Püppchen, sonst kann die nichts. Die ist zu blöd, um einen Eimer Wasser umzukippen", meint Jürgen. Das lässt sich die Unternehmerin nicht gefallen: "Mit deinem Alter noch nichts erreicht?" Der Sänger ist sich sicher: Emmy wird "noch ganz tief sinken". So ein "respektloses" Verhalten gegenüber älteren Menschen toleriere er nicht. "Du bist arrogant und kannst nichts [...] Mit solchen minderwertigen Leuten möchte ich überhaupt nichts mehr zu tun haben", sagt er.

Bei den Promiflash-Lesern ist Emmy die unbeliebteste Promi-Büßen-Teilnehmerin dieser Staffel. In einer Umfrage [Stand: 7. Dezember 2023, 20:25 Uhr] gaben 911 und somit 55,9 Prozent der insgesamt 1.629 Teilnehmer an, dass Emmy in der Show am meisten nervt. Der TV-Detektiv kam mit unter einem Prozent besser weg.

Emmy Russ im Mai 2023

Jürgen Trovato, Privatdetektiv

Emmy Russ bei "Kampf der Realitystars"

