Heftige Affenattacke: Emmy Russ musste in die Notaufnahme!

Kein so guter Start! Nach ihrem Ausscheiden bei Das große Promi-Büßen hat Emmy Russ (24) das neue Jahr in Thailand eingeläutet. Die Reality-TV-Bekanntheit wollte dort eigentlich nur ein paar entspannte Tage am Strand verbringen. Nach dem gestrigen Tag muss sie jetzt aber einen großen Schock verarbeiten: Die Influencerin wurde von Affen angegriffen und schwer verletzt. Emmy musste in die Notaufnahme gebracht werden!

Via Instagram teilte die 24-Jährige ein Video von dem unglücklichen Vorfall. In diesem sieht man die einstige Kampf der Realitystars-Darstellerin, wie sie sich einem Affen nähert und diesem die Hand hinhält. Im nächsten Moment springt das Tier auf ihren Arm und verbeißt sich dort. Die Beauty schreit auf – kurz danach kommt ein weiterer Affe dazu und verletzt auch noch ihr Bein. Das Ergebnis: Ein großer blauer Fleck und eine Bisswunde!

Zu dem Video schreibt Emmy: "Ich wurde von zwei Affen gebissen und weil es blutig war, bestand Lebensgefahr!" Sie müsse nun alle paar Tage zurück ins Krankenhaus. Das Mitleid ihrer Fans hielt sich dennoch in Grenzen: Während ein paar ihr Mitgefühl ausdrückten, wiesen sie viele auf ihr Fehlverhalten im Umgang mit den Tieren hin.

Anzeige

ProSieben / Nikola Milatovic Emmy Russ, "Das große Promi-Büßen"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystars

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Erotikmodel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de