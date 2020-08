Emmy Russ nimmt kein Blatt vor dem Mund! Heute ist es endlich so weit und die achte Staffel von Promi Big Brother läuft über die Bildschirme. Unter den 16 Kandidaten, die sich auf das Fernsehabenteuer einlassen, befindet sich auch Emmy Russ, die dieses Jahr bereits bei Beauty & The Nerd zu sehen war. Sie ist vielleicht nicht die bekannteste Kandidatin, doch die Blondine fiel mir ihren Sex-Sprüchen direkt auf. Doch war der Intim-Talk der 21-Jährigen vielleicht zu krass?

Unter anderem sprach die Hamburgerin über ihre Sex-Sucht und ihre Orgasmus-Träume – außerdem hatte sie dieses intellektuelle Gespräch mit Love Island-Hottie Mischa Mayer. "Ich sehe deine Eier baumeln. Willst du auch meine Schamlippen baumeln sehen", fragte sie den Mannheimer. Der 28-Jährige erwiderte darauf: "Wenn deine Schamlippen schon baumeln, dann würde ich mir Sorgen machen."

Die Zuschauer konnten nicht glauben, was sie da zu hören bekamen und verglichen Emmy mit einer ehemaligen "Promi Big Brother"-Kandidatin: "Also dagegen hatte Katja Krasavice (23) ja richtig Klasse", "Wenn das einzige ist, womit du dich profilieren kannst, ist, über Sex zu reden – dann Prost Mahlzeit" und "Was zum Teufel?", lauteten unter anderem drei Kommentare auf Twitter dazu.

Sat.1 / Willi Weber Emmy Russ bei ihrem "Promi Big Brother"-Einzug

Sat.1/Marc Rehbeck Emmy Russ für "Promi Big Brother" 2020

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Emmy Russ

