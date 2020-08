Am Dienstagabend erreichte Rosen-Fans diese Sensationsnachricht: Ex-Love Island-Kandidatin Melissa (24) ist die neue Bachelorette! Nachdem es an der Männerfront bei ihr einfach nicht klappen wollte, wird die attraktive Brünette nun bald im TV die große Liebe suchen. Die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin ist schon gespannt auf die "faszinierende, emotionale und abenteuerliche Reise", die vor ihr liegt – und diese Stars freuen sich mit ihr!

Sam Dylan (29), der aktuell an Melissas Seite in der Show "Kampf der Realitystars" zu sehen ist, jubelt im Promiflash-Interview: "Oh mein Gott, ich freu mich so.[...] Nach mehreren Wochen mit ihr in Thailand weiß ich, dass sie das Herz am rechten Fleck hat." Anschließend konnte sich der Ex-Prince Charming-Kandidat einen Seitenhieb gegen Melissas Vorgängerin nicht verkneifen: "Nach dem Totalausfall im letzten Jahr mit Gerda ist Melissa die beste Bachelorette ever."

Auch unter Melissas Instagram-Verkündung finden sich bereits etliche Gratulanten. "Yeah, Glückwunsch", freut sich beispielsweise Ex-Bachelorette Nadine Klein (34). Und die Reality-TV-Beauty Jade Übach (26) betont: "Ich bin so gespannt, ob du endlich deinen Deckel findest." Melissas Ex-"Love Island"-Kollegin Denise Bröhl, Bachelor in Paradise-Boy Rafi Rachek (30) sowie der Ex-Köln 50667-Star Maddy Nigmatullin (24) senden ebenfalls liebe Nachrichten.

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Juli 2020

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia, Reality-Star

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, ehemalige Bachelorette



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de