Große Trauer bei Morrissey (61): Seine geliebte Mutter Elizabeth Anne Dwyer ist gestorben. Der ehemalige Sänger der Band The Smiths soll immer ein besonders enges Verhältnis zu ihr gehabt haben. So sei sie zeitlebens Bibliothekarin von Beruf gewesen und habe ihren heute für seine Songtexte gefeierten Sohn früh dazu ermutigt, sich für Literatur zu interessieren. Vor wenigen Tagen erklärte der Bühnenstar noch, dass seine Mutter schwer erkrankt sei – nun ist sie ihrer Krankheit erlegen.

Mit einer sehr rührenden Nachricht meldete er sich der "Everyday Is Like Sunday"-Interpret noch am vergangenen Wochenende auf seiner eigenen Website Morrissey Central zu Wort: "Mit gebrochener Stimme bitte ich euch, meine Freunde, für die Genesung meiner Mutter Elizabeth Anne Dwyer zu beten. Sie ist sehr krank und der einzige Grund für alles Gute in meinem Leben." Medienberichten zufolge sei Elizabeth in ihren Achtzigern gewesen – woran sie gelitten hat, ist jedoch nicht bekannt. "Sie ist alles, was ich habe und unsere gemeinsamen Gebete könnten die Götter vielleicht besänftigen. Ohne sie gibt es kein Morgen für mich", fuhr Morrissey verzweifelt fort.

Seit dem heutigen Freitag herrscht nun traurige Gewissheit und auf der Homepage ist zu lesen: "Morrisseys sehr geliebte Mutter und beste Freundin – Elizabeth Dwyer – ist gestorben." Eine Trauerzeremonie ist in Dublin, ihrer Geburtsstadt, geplant. Wie The Irish Mirror berichtet, sei die Verstorbene immer ein großer Fan von Morrisseys künstlerischem Schaffen gewesen und häufig auf seinen Konzerten erschienen. Zuletzt spielte der 61-Jährige vor zwei Jahren in London – wo sie ihren Sohn anhimmelnd das letzte Mal in der Öffentlichkeit fotografiert wurde.

Anzeige

Getty Images Morrissey bei einem Konzert in Oslo im Dezember 2013

Anzeige

Getty Images Morrissey im März 2013

Anzeige

Getty Images Morrissey, ehemaliger Sänger von The Smiths

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de