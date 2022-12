Gesang entfernt: Miley Cyrus nicht mehr auf Morrisseys Album

Für Sänger Morrissey (63) scheint es gerade nicht rundzulaufen. In den 80ern feierte der Sänger mit der Band The Smiths große Erfolge, doch sie trennte sich bereits 1987. Für Steve Patrick Morrissey, wie der Brite eigentlich heißt, begann dann die Solo-Karriere. Aber die läuft im Moment wohl nicht so wie gewünscht, denn sein neues Album steht auf der Kippe. Und jetzt scheint auch Miley Cyrus (30) nicht mehr mit Morrissey arbeiten zu wollen.

Wie unter anderem Spiegel berichtete, gab die offizielle Website von Morrissey über Weihnachten bekannt, dass es keinen gemeinsamen Song mit Miley geben wird. Das Lied "I Am Veronica" sollte auf dem neuen Album veröffentlicht werden, doch es wird sich jetzt anders anhören als zuvor. Demnach soll Miley das Plattenlabel gebeten haben, ihre Stimme aus dem Song zu entfernen. Sie habe ihren Gesang als sogenannte Backing Vocals, also als eine Art Hintergrundgesang, bereits vor zwei Jahren aufgenommen. Eine Begründung wurde aber nicht mitgeliefert.

Morrisseys neue Platte "Bonfire of Teenagers" sollte eigentlich im Februar 2023 erscheinen, doch es sah zwischenzeitlich so aus, als werde es nicht dazu kommen. Einen Tag vor Weihnachten verkündete er, sich nicht nur von seinem Management getrennt zu haben, sondern auch von dem Plattenlabel. Daher scheinen Fans zu befürchten, dass es vielleicht gar kein neues Album geben wird.

Getty Images Morrissey bei einem Konzert in Oslo im Dezember 2013

Getty Images Miley Cyrus, "Hannah Montana"-Darstellerin

Getty Images Morrissey im März 2013

