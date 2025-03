Die Musikwelt trauert um New-York-Dolls-Star David Johansen

Ein großer Verlust für die Musikwelt: David Johansen (✝75) ist gestorben. Der legendäre Sänger der Punk-Band New York Dolls erlag einer jahrelangen, schweren Krebserkrankung und wurde 75 Jahre alt. Musikkollege Morrissey (65), ein langjähriger Bewunderer und ehemaliger Vorsitzender des New-York-Dolls-Fanclubs, verabschiedet David auf seiner Website mit einem rührenden Tribut. Zu einem Foto, das den Verstorbenen in jungen Jahren zeigt, schreibt der Brite: "Alles Heilige. David Johansen, ruhe in Frieden."

Neben Morrissey gedenken zahlreiche weitere Musiker der Punk-Ikone. Stevie Van Zandt nennt Johansen auf Instagram einen "einzigartigen Legenden unserer Branche und einen sehr guten Freund" und fügt hinzu, dass er ein wahres "Unikat" war. Tim Burgess, Sänger der Band The Charlatans, teilte ein Foto aus den frühen Tagen der Punk-Band und verabschiedete sich mit "Gute Reise, David Johansen". Gitarrist Steve Stevens erinnerte an Johansens Authentizität und beschrieb ihn als jemanden, der den Geist des rauen New Yorks perfekt verkörperte.

David Johansens Einfluss auf die Musik reicht weit über die New York Dolls hinaus, deren wilder Sound die Punkbewegung der 70er-Jahre maßgeblich inspirierte. Neben seiner Bandkarriere feierte er als Solokünstler Erfolge, insbesondere mit seinem Alter Ego Buster Poindexter und dem Hit "Hot Hot Hot". Auch als Schauspieler hinterließ er Spuren, etwa als Geist der vergangenen Weihnacht im Film "Die Geister, die ich rief". Bis zuletzt blieb David aktiv: Er moderierte seine eigene Radiosendung auf SiriusXM und stellte im Sommer seine Gemälde in einer Kunstgalerie in New York aus. Über sein Leben erschien 2022 die von Martin Scorsese (82) mitgestaltete Dokumentation "Personality Crisis: One Night Only", die einen intimen Einblick in das schillernde Leben einer Musik-Ikone gibt. Fest steht: Davids Andenken wird in der kulturellen Geschichte New Yorks für immer verankert bleiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Morrissey, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images David Johansen in New York im September 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige