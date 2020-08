Seit Dienstag steht endlich fest, wer in diesem Jahr als Bachelorette im Fernsehen die Rosen verteilen wird: Love Island- und Kampf der Realitystars-Teilnehmerin Melissa (24) ist die TV-Junggesellin der siebten Kuppelshow-Staffel. Nach ihren öffentlichen Liebespleiten mit Danilo Cristilli (23), Pietro Lombardi (28) und Richard Heinze (23) stellt sich nun aber die Frage: Wie muss der potenzielle Traummann der 24-jährigen Schönheit wohl sein?

Im Interview mit RTL gibt Melissa preis: "Ich bin sehr wissbegierig, daher wäre ein pfiffiger, smarter Mann ganz toll." Allerdings müsse ihr Partner auch mindestens genauso viel in die Partnerschaft investieren, wie sie selbst: "Eine Beziehung bedeutet für mich Zeit und Zuwendung. [...] Ich liebe es, Menschen mit kleinen Aufmerksamkeiten glücklich zu machen. Mit außergewöhnlichen, wenn auch nur kleinen Geschenken, die zeigen, was mir eine Person bedeutet", erklärt die gelernte Drogistin.

Genau so etwas wünsche sich die Stuttgarterin eben auch von ihrem Freund. Viel Harmonie und vor allem gemeinsame Ziele seien für Melissa ebenfalls von großer Bedeutung – und ein Ziel hat der Noch-Single bereits jetzt in Planung: eine Weltreise "im Bulli und das am liebsten mit meinem Partner."

Instagram / melissadamilia Melissa, TV-Star

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia, Reality-Star

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia, Influencerin

