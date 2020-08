Der Apfel fällt hier wirklich nicht weit vom Stamm! David Beckham (45) ist seit Jahren für seine Tattooleidenschaft bekannt. Mittlerweile zieren ziemlich viele Motive den Körper des ehemaligen Profifußballers. Auch sein Sohn Brooklyn (21) hat schon seit längerem Gefallen an Tätowierungen – und nun zieht noch ein weiterer Beckham-Spross nach: Romeo (17) präsentierte nun in aller Öffentlichkeit sein erstes Tattoo!

Aktuell verbringen die Beckhams eine entspannte Zeit in Griechenland. Paparazzi erwischten die Familie vor wenigen Tagen am Strand und fingen ein ganz besonderes Detail am Körper des 17-Jährigen ein: Romeo hat sich tatsächlich ein Tattoo stechen lassen. Das genaue Motiv kann man auf den Aufnahmen nur schwer erkennen – der Umriss ähnelt aber dem eines Herzens. Was Mama Victoria (46) wohl dazu sagt?

Die Designerin scheint nämlich kein so großer Fan der Körperkunst zu sein. Erst vor wenigen Jahren ließ sie sich ihre Liebestätowierung für ihren Gatten entfernen. In hebräischer Schrift hatte sich von ihrem Nacken bis zwischen ihre Schulterblätter die Zeile "Ich gehöre meinem Geliebten, und mein Geliebter gehört mir" erstreckt.

Anzeige

Savio/MEGA David Beckham mit seinen Kindern Harper und Romeo

Anzeige

Savio/MEGA Romeo Beckham im August 2020

Anzeige

Instagram / romeobeckham David und Romeo Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de