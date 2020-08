Er trägt seine Liebste immer ganz nah am Herzen! Seit Oktober 2019 sind Brooklyn Beckham (21) und Nicola Peltz (25) bis über beide Ohren verliebt. Neun Monate nach ihrem Kennenlernen ging der Fotografiestudent sogar vor der Schauspielerin auf die Knie: Mittlerweile sind die zwei verlobt – und selbst Babygerüchte sind im Umlauf. Bei so viel Lovestory-Potenzial wundert es nicht, dass der Fußballersohn seine Auserwählte nun in Form eines Schmuckstücks immer bei sich trägt!

Diese Bilderreihe auf dem Instagram-Kanal des Briten lässt die Herzen seiner Follower schmelzen: Nach einem Foto, das seine Auserwählte zeigt, ist ein Paar-Pic zu sehen, auf dem Brooklyn Nicola zärtlich auf die Lippen küsst. Noch rührender als dieser Anblick ist höchstens das Schmuckstück mit den Initialen seiner Verlobten, das am Hals des 21-Jährigen hervorblitzt: Er trägt eine Halskette mit zwei Anhängern, auf denen ein "N" und ein "P" zu lesen ist.

Neben dem Halsschmuck ist es vor allem ein anderes Schmuckstück, dass aktuell viel Aufsehen erregt: Seit einigen Tagen trägt Brooklyn einen goldenen Ring am Finger, der stark an einen Ehering erinnert. Noch äußerte sich das Paar zwar noch nicht zu dem Gerücht, dass es heimlich geheiratet hätte – allerdings postete selbst Victoria Beckham (46) eine Aufnahme, die ihren Erstgeborenen mit dem verdächtigen Accessoire zeigt.

Anzeige

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und seine Verlobte Nicola Peltz

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Brooklyn und Cruz Beckham im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de