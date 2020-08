Das dürfte ihr eine Lehre gewesen sein! Für das perfekte Foto nehmen die Stars und Sternchen der Social-Media-Welt immer wieder jede Menge auf sich: Ob waghalsige Posen oder Schnappschüsse an spektakulären Orten – die Fans dürfen sich in der Regel über die verschiedensten Bilder ihrer Idole freuen. Eine Fotoreihe dürfte die britische Influencerin Alexandra Milam im Nachhinein aber ziemlich bereuen: Für ihre Pics an einem Weltkulturerbe hagelte es heftige Kritik.

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte die Blondine einige Aufnahmen, auf denen sie im Bikini an den berühmten Kalksteinen der südenglischen Jurassic Coast posiert. Weil sie dort aber nicht nur ihr Fotoshooting veranstaltet hat, sondern auch ihren Namen auf die berühmten weißen Felsen gekritzelt hatte, brach ein waschechter Shitstorm über sie herein. Freiwillige verbringen im Moment Stunden damit, die traumhafte Kulisse von Müllansammlungen zu befreien und die Kritzeleien der Besucher zu entfernen. "Ich fühle mich wirklich schrecklich. Ich bereue den Schaden, den das Hinterlassen meines Namens an der Jurassic Coast verursacht hat , zutiefst", soll sich Alexandra laut Mirror mittlerweile entschuldigt haben. Außerdem habe sie Geld für einen guten Zweck gespendet.

Auch eine deutsche Netzbekanntheit musste sich erst vor wenigen Wochen für den Besuch eines Naturpools im Nationalpark Berchtesgaden rechtfertigen. Yvonne Pferrer (25) badete für ein Social-Media-Pic in dem kalten Wasser, das sich wenige Zentimeter neben ihr in die Tiefe stürzte. "Du hast eine sehr hohe Reichweite und damit viel Einfluss auf viele Menschen", ärgerte sich ein Verantwortlicher des Parks unter ihrem Post.

Alexandra Milam, britische Netz-Bekanntheit

Influencerin Alexandra Milam

Yvonne Pferrer, Juni 2020

