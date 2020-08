Große Trauer um Nishikant Kamat! Der Inder machte sich zu Lebzeiten als Produzent einen Namen. Seit 2004 wirkte er regelmäßig bei Projekten mit und war bekannt für seine Bollywood-Produktionen. Zu der Liste seiner Filme gehört unter anderem "Lai Bhaari", "Madaari" und "Daddy". Sein letzter Streifen "Bhavesh Joshi" wurde vor zwei Jahren veröffentlicht. Nun machen aber unerwartet traurige Nachrichten die Runde: Nishikant ist mit 50 Jahren verstorben!

Laut Us Weekly bestätigte ein Sprecher des AIG Krankenhaus in Hyderabad den Tod des Filmemachers. Am 31. Juli wurde er bereits stationär aufgenommen, da er mit Fieber und Erschöpfung kämpfte. "Es wurde festgestellt, dass er seit zwei Jahren an Leberzirrhose litt", heißt es in dem Statement. Die Ärzte hätten zunächst mit Antibiotika und anderen Medikamenten versucht, ihn zu behandeln. Doch nachdem es dem 50-Jährigen zunächst besser gegangen war, verschlechterte sich sein Zustand, bis er an multiplem Organversagen starb.

Bollywoodstars meldeten sich nach den News im Netz zu Wort. So schrieb etwa Riteish Deshmukh auf Twitter: "Ich werde dich vermissen, mein Freund. Ruhe in Frieden." Schauspieler Vinay Pathak trauerte ebenfalls öffentlich: "Du hast uns zu früh verlassen. Ich fühle mich wie angeschossen. Eine liebe Seele und das ansteckende Lächeln eines Mannes."

Getty Images Nishikant Kamat, 2016

Getty Images Schauspieler Riteish Deshmukh

Getty Images Vinay Pathak, 2013

