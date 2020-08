Rezo hat klammheimlich ein Rap-Cover mit 29 YouTubern aufgenommen! Ja, der Webvideoproduzent macht nicht nur mit Politkritik auf sich aufmerksam, sondern auch mit teils sehr langwierigen und aufwändigen Aktionen. Dieses Mal hat sich der Influencer einem Cover des Songs "1000x Cooler" von TJ_beastboy alias Taddl gewidmet und sich dafür Dutzende seiner Netzkollegen ins Boot geholt: Ohne dass sie es wussten, haben unter anderem Julien Bam (31), Jodie Calussi (27) und Jonas Ems (23) an dem Track mitgewirkt!

Das "1000x Cooler"-Feature-Video, das Rezo am vergangenen Sonntag auf YouTube veröffentlicht hat, geht momentan auf der Plattform richtig durch die Decke – schon über eine Million Menschen schauten sich das Lied mit insgesamt 29 Rappern an. Wie die Arbeit an dem Projekt funktioniert hat, erklärte der 28-Jährige im Clip: "Der Song hat insgesamt 428 Wörter und diese musste ich mir von den YouTubern irgendwie einfangen, deshalb habe ich die letzten Tage mal ein paar Leute angerufen." Wie im Spiel Tabu versuchte Rezo Passagen wie "Du sitzt im Mercedes und siehst aus wie ein Loser, Mann, ich sitze in der Bahn und fühl' mich tausendmal cooler" spontan per Videoanruf aus den unwissenden YouTubern herauszukitzeln, was mal mehr und mal weniger gut funktioniert hat. "Denn das Ding ist ja, dass ich immer exakt die Worte brauchte, also es musste genau das Wort sein", machte Rezo deutlich.

Der gebürtige Wuppertaler beweist mit dem Video aber auch, wie riesig sein Freundeskreis unter den YouTubern tatsächlich ist: Tanzverbot (23), Anni The Duck (22), CrispyRob (25), Unge (29), Papaplatte (23), Julia Beautx (21) und sogar Sido (39) waren bereit, sich auf die Aktion einzulassen – und die meisten ahnten bis zum Upload nichts von ihrem Gast-Part im Song. Die Idee dahinter stammte allerdings nicht vollständig aus Rezos Feder, wie er fairerweise in der Videobeschreibung zugibt: Der britische YouTuber William Jonathan Lenney alias WillNE startete im April ein Cover von "Allstar" der Band Smashmouth, das ähnlich viral ging, wie Rezos Clip hierzulande.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress YouTube-Star Rezo

Getty Images Julia Beautx, YouTuberin

Getty Images CrispyRob im Januar 2018

