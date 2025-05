Deutsche Streamer begeistern Fans mit Mega-Abnehmerfolg

Nicolas Lazaridis, den die meisten als Inscope21 (30) kennen, sorgt mit seiner beeindruckenden Fitness-Transformation für Staunen bei seinen Fans. Statt Couch, Chips und Computer stehen bei dem Social-Media-Star nun Trainingsplan, gesunde Ernährung und eiserne Disziplin auf dem Programm. Bereits vor einigen Jahren krempelte der Streamer sein Leben grundlegend um – und dass aus dem schmächtigen Gamer von damals ein durchtrainiertes Fitness-Vorbild geworden ist, zeigt er regelmäßig auf seinem YouTube-Kanal. Inscope21 ist dabei kein Einzelfall: Auch andere Streamer wie Rezo (32), der im Sommer 2022 eine radikale 90-Tage-Challenge startete, sowie weitere prominente Internet-Stars motivieren ihre Community mit spektakulären Abnehmerfolgen.

Die Motivationswelle erfasst inzwischen auch andere Größen der Streaming-Szene: So schaffte Mexify nach Jahren voller Fast Food und Softdrinks auf Madeira die Wende – und verlor in nur vier Monaten über 15 Kilo. Streamer Big Spin überzeugte im Rahmen einer öffentlich begleiteten 100-Tage-Fitness-Challenge, die von Trymacs (30) ins Leben gerufen wurde. Als Sieger präsentierte er stolz seine neue Figur. Auch Tom Supreme nimmt seine Community mit auf eine 90-Tage-Reise zu mehr Wohlbefinden und Sixpack – begleitet von Profi-Bodybuilder Urs Kalecinski. Tägliche Cardio-Einheiten und striktes Krafttraining inklusive.

Unter den Streamern hat sich längst ein gesunder Wettbewerb entwickelt. Viele ihrer Fans zeigen sich beeindruckt von diesem Wandel – und lassen sich motivieren, selbst aktiver zu werden. Inscope21 gewährt in seinen Videos regelmäßig ehrliche Einblicke in seinen Alltag und spricht offen über frühere Laster wie das Rauchen oder endlose Nächte vor dem Bildschirm. Die Streaming-Stars machen damit deutlich, wie hart der Weg von der Playstation bis in den Kraftraum sein kann – und dass sich Disziplin und Durchhaltevermögen am Ende auszahlen. Hinter den Kulissen sind viele von ihnen eng befreundet, unterstützen einander und feiern ihre Erfolge gemeinsam.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress YouTube-Star Rezo

Future Image / ActionPress Inscope21, YouTuber

