Nach Aufenthalt in Klinik: YouTuber Rezo legt eine Pause ein

YouTube-Urgestein Rezo (32) muss die Notbremse ziehen. Bereits vergangene Woche versetzte der Streamer seine Fans in Sorge, als er sich plötzlich aus dem Krankenhaus meldete. Die Gründe waren zu dem Zeitpunkt zu viel Stress und Schlafmangel. Wie er jetzt in einem Twitch-Stream erzählt, haben die Ärzte Rezo dringend zu einer Pause geraten. Auch seine Zuschauer und der Chat baten ihn, sich eine Auszeit zu nehmen. Das nahm der Content Creator sich offenbar zu Herzen. Er verspricht: "Ich werde nicht streamen in nächster Zeit. Ich werde nicht aus Pflichtgefühl heraus streamen und ich werde Streams auch einfach abbrechen, [...] wenn ich merke, irgendwie kostet mich das zu viel Kraft." In den kommenden Wochen wolle er tatsächlich ein wenig Ruhe walten lassen, weder streamen noch sich im Netz melden oder an seinem Podcast arbeiten.

Rezos Ruhepause war wohl mehr als notwendig. In dem Stream erzählt er, dass sein Team den Krankenwagen ins Büro gerufen habe, weil er zusammenbrach. Seine Herzfrequenz und sein Blutdruck seien plötzlich abgesackt, er habe Kopfschmerzen und Schweißausbrüche bekommen. Die Sanitäter hätten ihm dann eine Infusion gelegt und erklärt, das komme von Stress und dem hohen Druck bei der Arbeit. Ein Druck, den Rezo sich selbst mache. Oft streame er aus Pflichtgefühl und Angst, seine Zuschauer zu enttäuschen. Die Fans zeigen sich aber mehr als verständnisvoll – statt dem 32-Jährigen Vorwürfe zu machen, sorgen sie sich.

Der zu hohe Workload kommt nicht von irgendwoher. Rezo ist schon seit Jahren nicht mehr aus der YouTube-Szene wegzudenken. Er ist Meinungs-YouTuber, zog seine eigenen Unternehmen groß und betreibt nebenbei zusammen mit seinem Kollegen Julien Bam (36) den Podcast "Hobbylos". Seinen ersten YouTube-Kanal begann Rezo bereits 2015 und mittlerweile betreibt der Influencer ganze vier Kanäle mit mehreren Millionen Abonnenten. Besonders große Aufmerksamkeit bekam er für sein Video "Die Zerstörung der CDU", in dem er sich während der Europawahlen 2019 knallhart und kritisch mit der Partei auseinandersetzte – damit löste Rezo eine deutschlandweite Debatte aus.

Instagram / rezo Rezo spricht im Netz über den Videospielcharakter

ActionPress / Keuenhof, Rainer Rezo beim ALL EARS Podcast Summit von Spotify, 2023

